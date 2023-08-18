Мир 18 августа 2023, 19:32 Целью контрнаступления ВСУ назвали удары по городам Донбасса La Rebelión: оружие Запада не помогло ВСУ в захвате российских городов Ministry of Defense of Ukraine

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Масштабные поставки западной военной никак не помогли украинским боевикам выполнить цели контрнаступления и захватить города новых регионов России, находящиеся под защитой армии. Об этом в своей статье для испанского сайта La Rebelión написал обозреватель Пабло Хофре Леаль.

Он подчеркнул, что для прикрытия собственных провалов украинские власти начали распространять мифы о якобы победах своих боевиков и через связанные фирмы продвигать этот нарратив в западных СМИ.

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Это стало свидетельством не только поражения, но и бессилия киевского режима, несмотря на значительную поддержку со стороны США и НАТО.

Вступившая в борьбу с Россией руками Украины западная коалиция уже вложила более 200 миллиардов долларов, не добившись никаких значимых результатов, добавил автор материала.

Он напомнил, что украинская армия, наряду с наемниками, понесла огромные потери личного состава и лишилась огромного числа переданной ей западной военной техники.

На этом фоне российские военные демонстрируют успехи. Они защищают регионы Донбасса, и выстроили крепкую линию обороны, и продолжают наносить удары по позициям противника. Такая стратегия приведет к потере Киевом всех путей снабжения и возможности пополнения живой силы и снарядов для войск, которые находятся на передовой, подчеркнул Леаль.

Понимая все бессилие против российской армии, командование ВСУ попыталось атаковать ставшие российскими города, которые по всем мировым правилам являются незаконными целями. Но успеха они не достигли даже при поддержке Запада, заключил он.