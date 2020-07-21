Целью гиперзвукового оружия США прежде всего станет АТР

Соединенные Штаты намерены нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

В мае американский президент Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Биллингсли в своем выступлении на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса, посвященным его назначению на должность, подтвердил, что в Соединенных Штатах сейчас не разрабатываются гиперзвуковые системы в ядерном оснащении.

«США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых в обычном оснащении. Они, считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил чиновник. Его слова приводит ТАСС.

Спецпредставитель признал, что Китай опережает США в проведении испытаний гиперзвуковых вооружений, тогда как в России уже развернуто два вида таких систем.

Ранее Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия.