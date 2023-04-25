Мир 25 апреля 2023, 23:17 Целью Евросоюза назвали присоединение новых территорий Лавров: целью Евросоюза является присоединение новых территорий РИА «Новости»

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Евросоюз намерен затащить к себе новые территории. Это произойдет в случае вступления в срочном порядке Украины в блок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Ее трансляцию вели на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

По его словам, принятие Украины в ЕС в срочном порядке также станет доказательством того, что происходящее является геополитической игрой, написали «Известия».

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«Тогда Евросоюз просто докажет, что это все не про соответствие критериям, а чисто геополитическая игра. Ее суть в том, чтобы затащить к себе побольше территорий, которые остались или останутся бесхозными», — объяснил министр.

Ранее Лавров сообщил, что Запад завел разговор о третьей мировой войне в тот момент, когда России вообще молчала. Речь идет о заявлениях президента США Джо Байдена, экс-премьера Британии Лиз Трасс и бывшего министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Лавров считает, что именно западные первые лица «кликушествуют про третью мировую войну».