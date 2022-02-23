Целью американских санкций стали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 их дочерних компании

США объявили, что ввели санкции против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний. Решение о новых ограничениях принято из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Минфин США уточнил, что меры предприняли в ответ на решение РФ «ввести войска в эти регионы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а ПСБ — для российского оборонного сектора», — заявили в министерстве.

В Минфине уточнили, что все активы ВЭБ и Промсвязьбанка, находящиеся под юрисдикцией США, немедленно заморозят, а физическим и юридическим лицам в стране запретят вести дела с этими учреждениями.

США также включили в черные списки по ДНР и ЛНР сыновей Бортникова, Кириенко и Фрадкова, уточнил ТАСС.

Под американские санкции попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, а также Промсвязьбанк с 17-ю «дочками».

Ограничения коснулись и суверенного долга РФ по вторичному рынку облигаций, которые выпустили после 1 марта 2022 года Центробанк, ФНБ и российский Минфин.