Мир 23 марта 2023, 23:35 Цели Зеленского по Крыму и Донбассу назвали в США максималистскими Глава Генштаба США Милли: цели Зеленского по борьбе с Крымом и Донбассом максималистские РИА «Новости»

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Цели президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и «возвращению» Крыма максималистские. Такое заявление сделал председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли на слушаниях в Конгрессе.

На мероприятии его попросили оценить вероятность реализации планов киевского режима. Речь идет о стремлении Зеленского и его помощников захватить Донбасс, контролировать сухопутный коридор в Крым и полуостров в целом.

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«Цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима путем боевых действий», — отметил Милли.

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Он акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты не воюют с Россией. По его словам, США только помогают киевскому режиму бороться за территориальную целостность страны.

Журналисты немецкой газеты Bild сообщали о том, что Вооруженные силы Украины начали готовиться к наступлению на Луганск и Запорожье. Их цель — отрезать российским подразделениям наземное сообщение с Крымом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупреждал, что ВСУ могут атаковать в ближайшие две недели.