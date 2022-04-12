Цель Запада развалить Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исход украинского кризиса решится на полях сражений. Это первое в истории Евросоюза заявление, когда проблему предлагают решить военным, а не дипломатическим путем. Со стороны дипломата это не оговорка, а раскрытие целей Запада по отношению к России. Так считает телеведущий и журналист Гия Саралидзе. Далее — прямая речь собеседника «360».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинский кризис должен быть решен на поле боя. Не цитата, но близко к тексту. Тут же на это заявление отреагировал наш министр иностранных дел Сергей Лавров, который сказал, что, видимо, у Борреля накопилось что-то личное, либо оговорка, либо он ляпнул то, что ему говорить не доверяли.

Затем Лавров сказал вещь более существенную. Он отметил, что слова Борреля существенно меняют правила игры. Это заявление главы МИД сделано для западных стран во главе с США. Вообще Боррель имеет личные счеты к Сергею Лаврову. Многие помнят, как он приехал в Москву, пытался здесь учить, как надо жить и получил настоящую выволочку от нашего министра. После этого дипломат сильно поменял свою риторику по отношению к нашей стране. Видимо, обиделся.

Но вообще то, что Боррель сказал, что украинский кризис должен быть решен на поле боя, — это никакая не оговорка. Это подтверждают заявления американских и европейских политиков, которые надеются, что Украина одержит верх в этом конфликте.

Страны Запада заняли отличную позицию. С одной стороны, они делают ставку на военные действия, когда поставляют на Украину оружие, сначала нелетальное, а сейчас уже тяжелое и наступательное, вместе с военными инструкторами, часть из которых поймали, а другие спрятались на «Азовстали» в Мариуполе.



С другой стороны Запад вводит беспрецедентные экономические санкции, которые можно расценивать, как экономическую войну, объявленную России.

Все эти факторы, по мнению западных политиков, должны привести к тому, что Россия будет ослаблена настолько, что пойдет на все их условия, включая, возможно и расчленение страны. Об этом неоднократно говорили различные, если не официальные политики, то во всяком случае те, кто им готовит информационную базу.

Совсем недавно были высказывания о том, что Россия должна быть разделена на несколько государств, которые будут лишены не только ядерного оружия и спецслужб, но и права представлять себя на международной арене. В принципе, это и есть цель того, что мы сейчас видим на Украине.