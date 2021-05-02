Цель заявления Великобритании о «российской пропаганде» раскрыли в Госдуме

Заявление Великобритании о том, что «российские государственные тролли» используют британские газеты «для распространения пророссийских взглядов», трудно читать без смеха, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В разговоре с РИА «Новости» депутат объяснила, что подобные обвинения — это полный абсурд, однако в Великобритании уже сложилась традиция приписывать Москве «заведомо нелепые, бессмысленные и одновременно зловещие действия».

Подобные схемы, как подчеркнула Панина, копируют и в странах-сателлитах, таких как Чехия.

При этом парламентарий отметила, что у таких действий есть вполне конкретные цели. Так, британские власти планируют заставить замолчать собственных граждан, которые симпатизируют России и хотят высказать свое мнение, повесив на них ярлык «российских троллей», резюмировала Панина.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны, входящие в G7, могут создать коллективные механизмы быстрого реагирования для сдерживания «пропаганды из РФ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это предложение вспомнила слова святого Антония Великого. «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — привела цитату дипломат, сообщили «Дни.ру». Лондон, который неоднократно использовал пропаганду для оправдания собственных действий, обвиняет Москву «в собственных грехах», заметила Захарова,.