Лидеры Евросоюза договорились о частичном запрете импорта нефти из России, при этом под эмбарго не попадут поставки нефти по трубопроводам. Глава Совета ЕС Шарль Мишель отметила, что запрет немедленно охватит две трети импортной нефти. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года поставки сократятся на 90%. Экономист Валерий Корнеев рассказал «360», что ничем хорошим для Европы это не закончится.

Далее — прямая речь.

Они (страны ЕС — прим. ред.) обсуждают запрет на ввоз российской нефти в Европу. Еврокомиссия сначала по указке Америки запретила Европе продавать нам высокотехнологичные товары. Всего товарооборот России с Европой превышает 300 миллиардов долларов, а с Америкой — всего 22 миллиарда долларов.

Источник фото: РИА «Новости»

В Еврокомиссии сидят товарищи, которых никто не выбирал: они не представляют реально людей и экономику Евросоюза. Но зато через них очень легко можно продавить решения запретить Европе покупать газ.

Немного не прошла история с запретом покупки газа за рубли, европейцы вывернулись из американского диктата

Америка убивает экономику Европы

Теперь очередная серия — с запретом покупки российской нефти, которая дешевая и хорошо встраивается в экономику Евросоюза. Потому что большинство европейских предприятий, в том числе химических, рассчитаны на переработку именно российской нефти. Какую другую они могут перерабатывать − это большой вопрос. Но этот вопрос не касается, на мой взгляд, американцев.

Американцы поставили перед собой цель — убить экономику Европы. Для этого они используют все возможные давления, все возможные инсинуации, любые задумки, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей сама и запретила себе продавать нам европейскую продукцию. Чтобы европейская экономика, желательно, обнулилась

И тогда все капиталы, все технологии, которые сейчас работают в Европе − куда пойдут? Благополучно пойдут в Америку. Это является целью США — перетащить к себе европейский бизнес и перетащить к себе европейские капиталы.

Еврокомиссия работает по указке США

Этому сопротивляются европейская экономика, европейский бизнес. И самым ярким представителем таких несогласных является Виктор Орбан, потому что он понимает, что Венгрия на 100% зависит от российских энергоносителей.

Но Еврокомиссию состояние европейской экономики, такое впечатление, что мало интересует. Их задача — сделать так, чтобы европейская экономика почувствовала себя как можно хуже. Они действуют по американской указке: с этим мало что можно поделать, пока Европа не приобретет заново ту субъектность, которая была хотя бы лет 30-40 назад.

Сейчас, к сожалению, европейская политика представляет собой катастрофическое зрелище

Бизнес против

Европейский бизнес всеми силами пытается давить на своих политиков, чтобы не допустить этого безобразия. Они не смогли отстоять продажу своей продукции в Россию — автопромышленность, станкостроительная промышленность, высокотехнологичная промышленность — на которой зарабатывались очень и очень неплохие деньги.

Источник фото: РИА «Новости»

Каким-то образом, через кривые схемы, давление и так далее, часть европейского бизнеса смогла отстоять оплату за рубли.

На самом деле, европейскому бизнесу все равно, в какой валюте платить за газ, лишь бы этот газ был и цена на него была адекватная.

Частично удалось это сделать, хотя есть на всю голову отбитые товарищи — в виде, например, Болгарии и Финляндии, еще пары стран, которые отказались платить рубли. Им за это газ отключили. Но посмотрите на ту же Болгарию, которой несколько лет назад предлагали свой собственный газовый транзит: она отказалась, потом плакала горючими слезами, но сейчас снова отказалась покупать российский газ. Что называется, ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Вот Болгария и Финляндия продолжают есть кактус.

Таким образом, вся европейская экономика может прекратить свое существование. Европейцы посчитали, что отказ от энергоносителей из России будет стоить 283 миллиарда евро в год, но какими будут дополнительные затраты, которые они станут вкладывать в стоимость новой продукции, кому она будет нужна по таким ценам, Еврокомиссия не рассматривает, потому что действует по указке Соединенных Штатов. Со стороны, честно говоря, это удручающее зрелище.