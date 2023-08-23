Мир 23 августа 2023, 13:28 Цель России — остановить конфликт. Путин рассказал БРИКС о причине проведения СВО Путин: СВО продиктована стремлением остановить развязанный Западом конфликт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт на Украине развязали страны Запада, чтобы сохранить свою гегемонию. Россия инициировала спецоперацию, чтобы помочь жителям Донбасса сохранить свой язык, культуру и будущее, заявил на саммите БРИКС президент Владимир Путин.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец тому конфликту, который был развязан Западом и сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», — сказал он по видеосвязи.

Реклама

Глава государства поблагодарил союзников по объединению за попытки урегулировать ситуацию мирным путем. К кризису на Украине, по его словам, привело стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию.

Владимир Путин обвинил Запад в развязывании конфликта в Донбассе, который длился восемь лет. Президент заявил, что его вели на истребление. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, традиции, язык и будущее.