Цель новой мутации коронавируса раскрыли в США

COVID-19 эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Исследователи обнаружили, что новые «альфа» — и «дельта»-штаммы коронавируса могут перемещаться на большие расстояния и оседать прямо в легких, указано в материале газеты The New York Times. Такая способность наиболее опасна для человека.

По мнению специалистов, это открытие говорит о необходимости усовершенствования защитных масок, которые люди носят в общественных местах и на массовых мероприятиях.

Находясь в общественном транспорте, важно дистанцироваться от пассажиров с признаками заболевания. При этом нужно носить защитную маску и перчатки, считает врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что в общественном транспорте нужно использовать санитайзеры. Обрабатывать руки необходимо во время долгих поездок, а также после выхода на улицу. Будет полезным также обрабатывать руки перед каждым приемом пищи.