Западные страны продолжают снабжать Украину оружием, чтобы затянуть военные действия. Так США и НАТО пытаются истощить Россию, чтобы добиться дестабилизации и устроить государственный переворот. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Эскалация и истощение

Поставки идут уже достаточно тяжелого оружия. Это самоходные гаубицы, противокорабельные ракеты, танки, вертолеты, причем вертолеты еще советского производства, которые будут приобретаться в других странах на деньги США. Возможно, даже самолеты, о которых нам пока не говорят. В списке их нет, но у меня такое ощущение, что есть договоренность между блоком НАТО и Украиной, что военные Украины уже на базах НАТО изучают военную технику. То есть изучают самолеты F-16, изучают танки, те же Leopard 1, и другие бронемашины для того, чтобы правильно ими управлять и использовать их в бою.

Преследуется цель — эскалация боевых действий. Затянуть конфликт как можно дольше с целью того, чтобы истощить Россию. Но здесь будут прослеживаться и другие действия, связанные не только с поставками оружия. Это втягивание Финляндии и Швеции в блок НАТО для того, чтобы на севере у нас закипело и в районе Калининградской области была напряженность.

Это будут заживать нам Дальний Восток. Япония уже этим потихонечку занимается. Потом я так чувствую, что Средняя Азия из тлеющего состояния будет переходить в полыхающее. Это такой глобальный план Вашингтона, который он пытается реализовать по всем границам России, а Украина здесь ударная сила.

Накачка Украины оружием

Причем танки поставляются уже, первая партия зенитно-ракетных комплексов была из Словакии, но мы их уничтожили. Никто не обратил внимание на информацию генерал-майора Конашенкова, где он прямо сказал, что уничтожены два радиолокатора подсвета и наведения комплекса С-300. Это как раз те станции наведения ракет, которые прибыли из Словакии на территорию Украины. Мы вовремя отследили и нанесли удар.

Источник фото: РИА «Новости»

Такая же история была с танками, которые прибыли из Словакии — мы их уничтожили. Я думаю, что те поставки, которые будут, мы будем их тщательно отслеживать. Естественно, по территории Польши мы не можем наносить удары, Польша страна НАТО и любой удар — это начало третьей мировой войны. Но вот на Западной Украине мы максимально должны наносить удары по тем местам, где эта техника выгружается и складируется для распределения в районы ведения боевых действий.

Задача достаточно сложная, но мы с ней справляемся очень хорошо. В каком смысле? Вот интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась, а количество украинской техники, которую мы уничтожаем, растет ежедневно, причем с огромной скоростью. Уже сегодня цифры приведены на десятки единиц боевой техники, пунктов управления, командных пунктов, которые дистанционно выведены нашими вооруженными силами.

То есть это удары совсем другого порядка. Мы при этом не теряем людей, но лишаем Украину возможности вести боевые действия, так как выводим из строя тяжелое оружие. Именно поэтому Зеленский и просит у США оказать помощь тяжелым оружием, потому что его уже практически на Украине не осталось.

Источник фото: РИА «Новости»

Вообще эти подходы блока НАТО, которые на сегодняшний день четко просматриваются, просто завалить в прямом смысле слова Украину уже натовским оружием для того, чтобы Украина продолжала вести боевые действия с Россией — это вопиющий такой факт. Он говорит о том, что Вашингтон и Брюссель подливают масло в огонь.

Основная цель — истощение России, истощение военных ресурсов, экономических, финансовых и дестабилизация обстановки в нашей стране с целью государственного переворота, о чем как-то Байден даже и проболтался. Потом Белый дом дезавуировал его слова, но слово не воробей, вылетит — не поймаешь.