Мир 17 января 2024, 10:40 Цель аудита поставок вооружений Украине объяснили в Италии Грациани назвал целью аудита поставок оружия Киеву давление на страны-отказники U.S. Department of Defense

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Аудит в отношении поставленного Украине оружия со стороны Евросоюза может быть направлен на давление в отношении стран-отказников от военной помощи киевскому режиму. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По его словам, финальной целью проверки окажется давление на Словакию и Венгрию, которые сопротивляются поставкам оружия Украины.

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«Таким образом, Евросоюз узнает о типе поставленных вооружений, а не только о фактических поставках. Кроме того, аудит поможет узнать больше информации об имеющихся запасах оружия в конкретных странах-членах сообщества», — объяснил эксперт.

Грациани добавил, что проверку нужно рассматривать в контексте экономических проблем в Европе, а также предстоящими выборами в Европейский парламент.

«В ряде стран, например Франции и Германии, могут усилиться партии евроскептиков, которые способны пересмотреть вопрос о поставках оружия», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС начал проверку поставленного вооружения Украине на фоне слухов, что некоторые страны сообщества вложили меньше, чем изначально ожидалось.