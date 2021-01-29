Цеков: Украина демонстрирует зависимость от Запада и США

По данным «Парламентской газеты», Цеков считает, что Украина вводит санкции против России под их давлением. Также страна отчиталась по последним ограничениям перед Брюсселем и Вашингтоном.

«Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах», — подчеркнул Цеков.