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    29 января 2021, 15:43

    Цеков: Украина демонстрирует зависимость от Запада и США

    Дарья Морозова

    Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина своим поведением показывает зависимость от стран Запада и Америки. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным «Парламентской газеты», Цеков считает, что Украина вводит санкции против России под их давлением. Также страна отчиталась по последним ограничениям перед Брюсселем и Вашингтоном.

    «Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах», — подчеркнул Цеков.