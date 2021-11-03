Цеков прокомментировал слова генерала ВСУ о военном столкновении с Россией

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал высказывание начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко о военном столкновении с Россией. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным НСН, Цеков подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину и неоднократно заявляла об этом. По его мнению, высказывание Романенко исходит из его личной ненависти в государству.

Также сенатор выразил уверенность, что в скором времени отношения России и Украины наладятся.