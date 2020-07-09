Цеков прокомментировал ситуацию с подачей воды в Северо-Крымский канал

«Ситуация, безусловно, нестандартная. Она связана с обеспечением питьевой водой города Симферополя. Причиной проблемы являются последние засушливые годы, ведь засуха на полуострове наблюдается уже три года, в результате чего не выпадает нужный объем осадков для наполнения крымских водохранилищ», — приводит слова сенатора «Политика сегодня».

Он отметил, что Крыму не стоит переживать из-за того, что воду могут отключить, так как в хранилищах есть достаточное количество, чтобы обеспечивать столицу Крымской республики круглосуточно.

Из-за недостатка осадков могут возникнуть проблемы. В связи с этим подготовили два проекта.

«Реализовано два важных проекта — это подача воды из Ивановского водозабора, который представляет собой глубинные воды, и Вилинского водозабора в Симферопольском районе», — рассказал Цеков.