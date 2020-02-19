Цеков прокомментировал план США развивать «демократические ценности» на Украине

Сенатор считает, что США будут прививать антироссийские настроения. Именно на это по его словам выделяются огромные суммы денег, а не на воспитание европейских ценностей, чувства справедливости и демократии.

Цеков заявил, что на Украине уже стали понимать, зачем они действительно нужны Соединенным Штатам — для буфера, территории.