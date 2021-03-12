Цеков предрек провал «трем китам» «возвращения» Крыма в состав Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что новая стратегия Украины по «возвращению» полуострова не будет успешной, написал сайт RT.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трех китах» по «возвращению» полуострова, которыми являются принятая стратегия, консолидация партнеров по крымской платформе и синергия.

«Просто очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведет к возвращению Крыма на Украину. Прежде всего она направлена на внутреннего, так сказать, слушателя. На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны», — пояснил Цеков.

Он посоветовал Украине признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе РФ и наладить с ней отношения.