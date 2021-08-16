Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление немецкого политика о том, что в случае отказа от проекта «Северный поток — 2» Германию ждет гибель. По его мнению, в таком случае страна действительно столкнется со сложностями в сфере обеспечения энергоресурсов, передал RT.

«Германия будет испытывать очень большие сложности в достижении успехов в зеленой энергетике, к которой они стремятся, если они откажутся от газа. Да и, в принципе, в любой ситуации Германия будет испытывать сложности с обеспечением энергоресурсов», — заявил политик.

Он отметил, что покупка газа у других стран станет экономически невыгодным решением для Германии, так как цена на него будет значительно выше. Политик заявил, что страна заинтересована в том, чтобы проект «Северный поток — 2» начал свою работу.