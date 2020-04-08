Цеков посчитал «дилетантскими рассуждениями» слова о «возвращении» Крыма

По мнению депутата, у американской политической верхушки очень примитивное представление о внешнеполитических и внутриполитических процессах. Их заявление характеризует представителей США.

Цеков считает, что теперь стало ясно, почему у Соединенных Штатов такие большие проблемы с коронавирусом — из-за того, что в руководстве находятся такие дилетанты.

Пребывание Крыма в составе Украины отразилось бы на полуострове негативно.

«Наше нахождение в России — это огромное счастье именно в таких ситуациях. Мы понимаем, что находимся в государстве, которое системно занимается проблемами. Государство успешно справляется с пандемией коронавируса. Идет системная и планомерная работа, которая гражданам РФ, проживающим в Крыму, дает очень большую уверенность», — подытожил Цеков.