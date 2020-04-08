    08 апреля 2020, 16:13

    Цеков посчитал «дилетантскими рассуждениями» слова о «возвращении» Крыма

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Цеков, член комитета Совфеда по международным делам, высмеял слова экс-послов США. Ранее они сообщили, что Крым можно «вернуть» Украине, воспользовавшись ситуацией с коронавирусом. Об этом написало РИА ФАН.

    По мнению депутата, у американской политической верхушки очень примитивное представление о внешнеполитических и внутриполитических процессах. Их заявление характеризует представителей США.

    Цеков считает, что теперь стало ясно, почему у Соединенных Штатов такие большие проблемы с коронавирусом — из-за того, что в руководстве находятся такие дилетанты.

    Пребывание Крыма в составе Украины отразилось бы на полуострове негативно.

    «Наше нахождение в России — это огромное счастье именно в таких ситуациях. Мы понимаем, что находимся в государстве, которое системно занимается проблемами. Государство успешно справляется с пандемией коронавируса. Идет системная и планомерная работа, которая гражданам РФ, проживающим в Крыму, дает очень большую уверенность», — подытожил Цеков.