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    22 декабря 2020, 21:29

    Цеков назвал Украину «деградирующей» после предложения устроить «Перл-Харбор»

    Дарья Морозова

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление о возвращении Крыма силой. Об этом сообщила НСН.

    По его мнению, подобные предложения говорят о том, что страна оторвалась от реальности.

    «Это говорит о полной деградации украинского общества, включая этого так называемого социального экономиста, который говорит о глобальных военных целях», — заявил он.

    Также Цеков уверен, что страна не сможет взорвать Керченский мост на 99,9%.