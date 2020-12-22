Цеков назвал Украину «деградирующей» после предложения устроить «Перл-Харбор»

По его мнению, подобные предложения говорят о том, что страна оторвалась от реальности.

«Это говорит о полной деградации украинского общества, включая этого так называемого социального экономиста, который говорит о глобальных военных целях», — заявил он.

Также Цеков уверен, что страна не сможет взорвать Керченский мост на 99,9%.