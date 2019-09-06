  • Цеков назвал политику Польши русоненавистнической

    06 сентября 2019, 13:33

    Алена Макаренко

    Политическая позиция Польши по отношению к России — «русоненавистническая». Так считает член Совфеда по международным делам, лидер Русской общины Крыма Сергей Цеков, сообщило РИА ФАН.
    Цеков назвал политику Польши русоненавистнической

    Он сожалеет, что Варшава настолько агрессивно настроена к России. Цеков считает, что Польша готова поддерживать любое действие, направленное против Москвы. Такая политика — «русоненавистническая».

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    При чем подобное отношение Польши проявляется не только на международной арене, но и внутри страны, отметил член Совфеда. Кроме того, первые лица государства пользуются любимым случаем, чтобы с помощью международных площадок нанести вред Москве. Соответственно, любой антироссийский вопрос в ООН Польша поддержит на 100%.

    Однако антироссийская политика не принесет Варшаве никакой выгоды, так считает Цеков. Поэтому он предложил руководству государства придерживаться более прагматичной позиции, отметило ИА Nation News.

    Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них пригласили страны НАТО и Евросоюза, в том числе Германию, однако делегацию из России не позвали.