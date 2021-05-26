Цеков назвал неадекватной реакцию Запада на посадку самолета в Минске

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Федерации Сергей Цеков прокомментировал реакцию Запада на посадку самолета с основателем Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в Минске, написал сайт kp.ru.

После произошедшего западные страны, в числе которых Великобритания предложили ударить дополнительными санкциями не только по Минску, но и по Москве. Как считает Цеков, нашу страну винят во всем негативном, что происходит в мире.

«Ну как к этому можно нормально относиться? В своей ненависти к России они уже в любом событии видят „руку Москвы“. С их точки зрения произошло нечто отрицательное — пусть и на территории Белоруссии, но все-равно наказать за это отрицательное стоит и Россию», — заметил сенатор.

У него создалось ощущение, что страны Запада «с ума сошли». Политик назвал такие настроения «неадекватностью совершенной».