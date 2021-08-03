Цеков назвал «Крымскую платформу» пустым занятием среди «русоненавистников»

Член Совета Федерации РФ от республики Крым Сергей Цеков высказался по поводу заявления Эмине Джапаровой о нехватке денег на проведение саммита «Крымская платформа». По словам сенатора, эта политическая площадка превратилась в клуб «русоненавистников», рассказал «Ридус».

Саммит, посвященный различным путям возвращения Крыма Украине и назначенный на 23 августа, не представляет из себя весомой политической площадки. «Крымская платформа» — это пустое занятие, на которое не стоит обращать никакого внимания, ведь никаких серьезных решений там не будет принято, заявил Цеков.

По мнению сенатора, рано или поздно участникам саммита придется признать полуостров частью России. Кроме того, они будут думать над тем, как восстанавливать нормальные отношения с соседним государством.

Саммит «Крымская платформа» был созван по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. На этой площадке проводят дискуссии о способах восстановления контроля Киева над полуостровом. На саммит должны прибыть представители 29 стран мира.