ЦБ предупредил о возможном новом обвале цен на нефть

Более продолжительное и масштабное, чем предсказывали специалисты, распространение пандемии COVID-19 в мире может снова обвалить цены на нефть. Об этом рассказали в Центробанке.

«Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года», — указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Текст документа приводит ТАСС.

В ЦБ также отметили, что в этом случае цена на энергоноситель может опуститься намного ниже траектории, заложенной в базовый сценарий вне зависимости от действий группы ОПЕК+ по сдерживанию выброса излишков нефти на рынок.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко объяснил падение российской валюты. По его словам, это сезонный фактор, связанный с периодом отпусков, когда россияне покупают валюты для поездок за границу, отчего евро и доллар растут.