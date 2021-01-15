ЦБ: международные резервы России выросли за год

По их данным, этот показатель вырос более чем на 41 миллиард долларов. 1 января 2020 года международные резервы были равны 554,359 миллиардам долларов. 1 января 2021 года они составили 595,774 миллиарда долларов.

Стало известно, что в соответствии с инициированным Центробанком России законопроектом, банки МФО и другие российские финансовые организации обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней. Документ будет подготовлен к рассмотрению к весне 2021 года.