Мир 15 февраля 2024, 01:41 ЦАСТ удвоил награду за захват эстонской платформы THeMIS ЦАСТ пообещал 2 млн рублей за захват эстонской боевой платформы THeMIS РИА «Новости»

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Центр анализа стратегий и технологий удвоил вознаграждение за захват в ходе СВО наземной платформы THeMIS до двух миллионов рублей. Такое решение приняли в ответ на заявление эстонской разведки о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами, заявил РИА «Новости» руководитель центра Руслан Пухов.

«ЦАСТ объявляет об удвоении вознаграждения за захват THeMIS до двух миллионов. Дополнительный миллион рублей для этого выделяю лично из собственных сбережений», — отметил он.

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Украина получила аппарат от эстонской компанией Milrem Robotics. По словам Пухова, обещание двойного вознаграждения преследует несколько целей. Прежде всего поддержать российских бойцов.

Также нужно обратить внимание промышленников и экспертное сообщество на недопустимое отставание в области разработок наземной безэкипажной техники. Руководитель ЦАСТ надеется, что награда простимулирует развитие данной сферы.

Украинцы получили первую гусеничную безэкипажную наземную платформу производства эстонской компании Milrem Robotics 29 августа 2023 года. Платформы уже закупили армии 11 стран, в том числе семь членов НАТО.