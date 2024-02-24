Мир 24 февраля 2024, 15:01 «Царит мрачная атмосфера». Офис Зеленского разочаровался в Западе Politico: в офисе Зеленского царит мрачная атмосфера, там еще ждут помощи от США Офицальный сайт президента Украины

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Руководство Украины продолжает ждать поставок оружия и финансирования с Запада, но в офисе президента Владимира Зеленского наблюдается «довольно мрачная атмосфера разочарования». Об этом сообщила газета Politico.

В издании напомнили, что в США возникли трудности с согласованием нового пакета помощи ВСУ. Несмотря на это, в администрации президента Украины надеются на «хорошие новости» и работают над улучшением мобилизации и военного планирования.

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«Почти все убеждены, что помощь придет в ближайшее время», — отметили авторы статьи.

Офис Зеленского поставил перед собой цель подготовиться к эффективному использованию помощи из США, заключили журналисты.

Ранее президент Украины заявил лидеру демократического большинства в верхней палате конгресса Чаку Шумеру, что страна не сможет выстоять в конфликте, если Белый дом не направит ей военную помощь. Конгрессмен обратился к палате представителей и потребовал утвердить помощь ВСУ в размере 60 миллиардов долларов.