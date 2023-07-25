25 июля 2023, 18:28
«Царьград»: Россия ведет не просто борьбу с Западом, а новую Отечественную войну
Ради победы России в борьбе с Западом приобщиться к цели должен не только простой народ, но и чиновники. Об этом написал «Царьград».
Как отмечает издание, спецоперация на территории Украины — это ответ на войну, которую ведут против России западные олигархи. Ее можно назвать новой Отечественной войной.
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На того, кто начинает сеять смуту, государство должно сразу же реагировать.
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
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