Царев прокомментировал пять сценариев решения проблемы Донбасса

По словам экс-спикера, таким образом лидер Украины планирует получить поддержку парламентариев Верховной рады, которые ориентируются «на Сороса и Петра Порошенко».

«У него нет гарантий, что он поставит закон об особом статусе. Они понимают, что им проще проголосовать за продление старого закона. Он вынужден все время выкручиваться, лавируя между разными точками зрений», — пояснил Царев.

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По его мнению, Зеленский не уверен, «что сможет протащить то или другое решение для того, чтобы выполнить минские соглашения».

«Он понял, что у него падает рейтинг, ему надо собрать тех депутатов, которые будут поддерживать его. Он не уверен, что он сможет это сделать. Как говорят, политика — это искусство возможного. Он будет стараться изменить минские соглашения или получить поддержку той части фракции [парламентариев], которая на него не ориентируется. Либо он будет пытаться идти по пути, который позволит принести мир на Донбасс», — заявил Царев.

Ранее в офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.