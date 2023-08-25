Мир 25 августа 2023, 13:20 ЦАР продолжит сотрудничать с Россией без Пригожина Советник президента Гуанджика: ЦАР продолжит сотрудничать с Россией Unsplash

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Российские инструкторы останутся в Центральноафриканской Республике. Гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не скажется на сотрудничестве страны с Россией, заявил The Financial Times советник президента Фидель Гуанджика.

По условиям заключенного между ЦАР и Россией соглашения отечественные инструкторы, сказал он, смогут продлить свое присутствие в стране. Фидель Гуанджика заявил, что в республике опечалены гибелью Евгения Пригожина.

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«Он спас демократию, поэтому страна в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет», — заверил он.

Советник президента сказал, что ЧВК «Вагнер» помогла одолеть террористические группировки, сохранить действующий режим, обучила армию и полицию ЦАР.

Центральное разведывательное управление США обвиняло компанию в убийстве китайцев на месте золотодобычи в Чимболо на территории ЦАР. Евгений Пригожин опроверг эту информацию.