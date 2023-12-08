Мир 08 декабря 2023, 11:28 ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по десяткам объектов ХАМАС в центре и на юге сектора Газа ЦАХАЛ: удары по десяткам объектов ХАМАС нанесли в центре и на юге сектора Газа The Israel Defense Forces

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Израильские военные нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры, используемых военно-морскими силами ХАМАС в центре и на юге сектора Газа. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Представители Армии обороны Израиля уточнили, что в ходе ночной операции силы ВМС страны применили высокоточные боеприпасы для нанесения ударов.

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Среди объектов, которые поразили военные, были наблюдательные пункты и места хранения оружия.

Наземная фаза операции Израиля в анклаве началась в конце октября. Город Газа окружили израильские сухопутные силы.

Движение ХАМАС заявляло, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия Израиль объявлял, что в заложниках осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 человек, похищенных 7 октября, освободили.