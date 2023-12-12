Мир 12 декабря 2023, 13:48 ЦАХАЛ сообщил об уничтожении штаба элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Nidal Eshtayeh/XinHua/globallookpress

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Армия Израиля заявила о ликвидации штаб-квартиры элитного подразделения «Нухба» палестинской группировки ХАМАС. Сообщение появилось в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что солдаты израильской бригады «Нахаль», действующей в районе Джабалии на севере сектора Газа, обнаружили в жилом районе и возле школы несколько боевых постов и тайников с оружием ХАМАС. В израильской армии утверждают, что в тайнике с оружием были РПГ и пусковые установки различных типов, а также взрывные устройства, гранаты, автоматы типа АК-47, военные жилеты. Представители ЦАХАЛ изъяли технику, часть взорвали на месте, другие отправили на «дальнейшую экспертизу».

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«В рамках операции солдаты разрушили резиденцию „Нухба“, подготовленную для нападения на солдат ЦАХАЛ. Резиденция служила командным центром ХАМАС», — добавили в сообщении.

Уточняется, что в штаб-квартире находились «боевые документы» и ноутбуки ХАМАС с планами боевой операции против Израиля на 7 октября — день эскалации конфликта.

В Кремле отметили, что пока в Газе «грохочут пушки», стабилизировать там гуманитарную ситуацию не получится.