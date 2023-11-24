Мир 24 ноября 2023, 04:31 ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС в Газе ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля уничтожила командующего ВМС ХАМАС в Газе РИА «Новости»

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Армия обороны Израиля сообщила об убийстве командующего Военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Операция по уничтожению военачальника ХАМАС прошла под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

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«Амар Абу Джалала был командиром военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — сказано в заявлении израильских военных.

В пятницу, 24 ноября, должно установиться четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС, когда стороны обещают не атаковать друг друга. За эти дни ХАМАС должен освободить группу из 50 женщин и детей, взятых в плен во время нападения 7 октября. Израиль в свою очередь обещает освободить около 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и обеспечить доставку топлива в Газу.

Впрочем, министр обороны Израиля Йоав Галлан заявил, что «передышка будет короткой». По его словам, сразу после окончания перемирия ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа.