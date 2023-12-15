Мир 15 декабря 2023, 23:56 ЦАХАЛ сообщил о гибели трех заложников ХАМАС из-за ошибки военных Военные Израиля по ошибке убили трех заложников в секторе Газа Unsplash

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Трое заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС, погибли от огня израильских военных вследствие ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Во время боя в районе Шеджайя армия Израиля ошибочно приняла заложников за угрозу.

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«В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты», — рассказали в ЦАХАЛ.

Тела погибших доставили на территорию Израиля для экспертизы. Она подтвердила, что все умершие были израильскими заложниками. ХАМАС похитил их 7 октября. ЦАХАЛ также полностью взял на себя ответственность за трагедию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал случившееся.

«Вместе со всем народом Израиля я склоняю голову в глубокой скорби и оплакиваю гибель трех наших дорогих сыновей», — сказал глава правительство.

Армия обороны Израиля заявила об обнаружении в секторе Газа тела заложника ХАМАС. Его перевезли из палестинского анклава в Израиль.