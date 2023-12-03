Мир 03 декабря 2023, 16:48 ЦАХАЛ проведет операцию высокой интенсивности в секторе Газа NYT: армия Израиля проведет операцию высокой интенсивности в Газе Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

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Следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. Об этом сообщил анонимный источник газеты The New York Times.

По данным издания, Армия обороны Израиля собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности. Она состоится в ближайшие недели, после чего боевые действия в анклаве с большой долей вероятности перейдут в режим низкой интенсивности.

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Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу. Это связано с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные 2 декабря провели рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о населенных пунктах Хеврон, Калькилию и деревнях к югу от Наблуса.

С начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Ранее бригады «Аль-Кассам» в ответ на убийство жителей анклава выпустили по Тель-Авиву ракеты.