Мир 24 ноября 2023, 10:09 ЦАХАЛ призвал жителей Газы не возвращаться домой, сбросив над анклавом листовки TOI: ЦАХАЛ сбросил листовки над Газой с призывом к населению не возвращаться XinHua / Global Look Press

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Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа листовки с обращением к местным жителям о том, что им не стоит возвращаться на север анклава. ЦАХАЛ указал, что данная часть палестинской территории осталась открытой зоной конфликта, несмотря на перемирие, сообщила газета Times of Israel.

«Армия Обороны Израиля сбросила листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться в свои дома», — уточнили в публикации.

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ЦАХАЛ предупредил, что некоторые районы анклава по-прежнему являются военными зонами.

До этого палестинский народ призывали вернуться в дома Газы после начала перемирия. При этом после временного прекращения огня ни одна из сторон не обвиняла другую в каких-либо нарушениях.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что режим прекращения огня между движением ХАМАС и Армией обороны Израиля вступил в силу в пятницу, 24 ноября. Стороны договорились об объявлении гуманитарной паузы в зоне эскалации конфликта.