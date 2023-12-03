Мир 03 декабря 2023, 13:09 ЦАХАЛ применил в секторе Газа технологию ИИ «Евангелие» The Guardian: Израиль задействовал ИИ «Евангелие» для ударов по ХАМАС Chen Junqing/XinHua/globallookpress

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Израильская армия применила в военных целях технологию искусственного интеллекта «Евангелие». Об этом сообщила газета The Guardian.

ЦАХАЛ с помощью новой разработки наносил удары по ХАМАС. ИИ «Евангелие» использовали для выбора целей для ударов по объектам, отметил источник издания.

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Технология давала военным рекомендации по нацеливанию на различные объекты, в том числе дома высокопоставленных участников ХАМАС. «Благодаря быстрому и автоматическому извлечению разведывательных данных» разработка помогала ЦАХАЛ изучать большие объемы информации.

Эксперты, которых издание попросило прокомментировать ИИ «Евангелие», скептически отнеслись к идее использования подобных технологий для ударов по палестинскому движению.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа. О напомнил, что ХАМАС нарушил гуманитарную паузу, обстреляв территорию еврейского государства. В ответ на это ЦАХАЛ продолжит наносить удары по палестинской организации и «вернется к боевым действиям в полную силу».