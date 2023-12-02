Мир 02 декабря 2023, 22:28 ЦАХАЛ пообещал возобновить боевые действия в полную силу МО Израиля сообщило о возобновлении боевых действий в полную силу Unsplash

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Армия обороны Израиля возобновляет боевые действия в полную силу после нарушения соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, чьи слова привело издание Times of Israel.

«Военные „вернулись к боевым действиям в полную силу“», — привели журналисты слова главы ведомства.

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По данным СМИ, Галант также приказал возобновить огонь после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. Министр назвал результаты возобновления операции израильской армии в секторе Газа «очень впечатляющими».

Ранее ЦАХАЛ подтвердил гибель пяти израильских заложников в сектор Газа. Семьи уведомили о смерти родственников. В анклаве до сих пор удерживают 136 заложников, 17 из них — женщины и дети.

Более 60 палестинцев погибли при обстрелах сектора Газа со стороны Израиля после истечения гуманитарного перемирия. Десятки человек получили ранения.