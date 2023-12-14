Мир 14 декабря 2023, 08:33 ЦАХАЛ озвучил число погибших в секторе Газа израильских солдат Армия Израиля объявила о 116 погибших военных в секторе Газа с 7 октября Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

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Число погибших в секторе Газа солдат ЦАХАЛ с момента эскалации конфликта с ХАМАС 7 октября выросло до 116. Об этом сообщила газета Times of Israel.

В израильской армии заявили о смерти солдата-резервиста, убитого во время боев в Газе. В оборонном ведомстве добавили, что всего с начала наземной операции погибли 116 военнослужащих ЦАХАЛ.

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«ЦАХАЛ объявил о смерти солдата-резервиста, который был убит вчера во время боевых действий в Газе», — отметило издание.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул, что государство продолжит войну с ХАМАС, даже если не получит международную поддержку. По его словам, режим прекращения огня действует на руку палестинской организации, которая является угрозой для израильских граждан.

Государству придется одержать победу над ХАМАС, независимо от того, поддержит мировое сообщество действия ЦАХАЛ, или нет, добавил глава МИД. Он также встретился с замминистра иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом и провел с ним переговоры.