Мир 19 ноября 2023, 23:44 ЦАХАЛ опубликовал видео с боевиками ХАМАС, ведущими пленных в больнице «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры с камер видеонаблюдения в больнице «Аш-Шифа», на которых, как утверждают военные еврейского государства, боевики ХАМАС ведут двух граждан Таиланда и Непала, похищенных в Израиле. Видео распространили в Интернете.

На ролике видно обстановку больницы. В первые секунды на кадрах с правой стороны появляются люди, которые быстро уводят двух человек. Предположительно, пленных заставляли идти силой.

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Ранее палестинское движение ХАМАС, удерживающее заложников в секторе Газа, заявило о потери связи с ответственными за жизни пленных группировками. О причинах отсутствия контактов с охранниками не сообщили.

В среду, 15 ноября, палестинские радикалы выразили готовность освободить заложников, но в случае прекращения огня со стороны Израиля. По их словам, ограничение на обстрелы должно действовать три дня. Также боевое крыло ХАМАС потребовало освободить некоторых палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства.