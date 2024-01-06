Мир 06 января 2024, 07:28 ЦАХАЛ обстрелял север и юг Газы, погибли не менее 13 палестинцев WAFA: Израиль нанес удары по северу и югу Газы, погибли не менее 13 палестинцев Автомобиль скорой помощи в Израиле / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Не менее 13 палестинцев стали жертвами израильских ударов по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы и городу Хан-Юнис, который расположен на юге анклава. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Агентство уточнило, что пять человек погибли после удара армии Израиля (ЦАХАЛ) по кладбищу в районе Аль-Фалуджа. Там израильские военные применили беспилотники. Остальные скончались в результате артиллерийских обстрелов жилых кварталов.

Реклама

Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, ЦАХАЛ использовал «дымовые гранаты» и беспилотники в центре Газы. Здесь также есть пострадавшие.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался 7 октября 2023 года после обстрела израильской территории со стороны Газы. Власти Израиля объявили о проведении военной операции с целью полного уничтожения движения ХАМАС.

Западные СМИ написали ранее, что в США обсуждают различные сценарии развития ближневосточного конфликта и возможное участие в нем.