Мир 13 декабря 2023, 19:14 ЦАХАЛ обстрелял инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане Израиль атаковал объект «Хезболлы» на территории Ливана Unsplash

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Израильские военные нанесли удары по боевикам «Хезболлы» c помощью истребителей. Войска обстреляли инфраструктуру и военный объект ливанской организации, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке „Хезболла“ в Ливане», — отметили израильские военные.

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По информации армии Израиля, боевики «Хезболлы» запустили с территории Ливана несколько ракет в сторону соседней страны. В ответ на атаки ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков из ливанской организации.

«Согласно протоколу, в приложении „Командование тыла“ сработало оповещение. ЦАХАЛ наносит удар по источникам огня в Ливане», — указали в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболле» началом широкомасштабной войны. По его словам, Ливан может исчезнуть, если боевики продолжат атаковать израильские территории. Нетаньяху добавил, что у Израиля хватит сил восстановить безопасность государства как на севере, так и на юге.