Мир 05 декабря 2023, 18:29 ЦАХАЛ объявил, что израильские военные достигли центра Хан-Юниса ЦАХАЛ: израильские военные 5 декабря достигли центра Хан-Юниса The Israel Defense Forces

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Израильские военные достигли центра Хан-Юниса — крупнейшего города на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил ЦАХАЛ, сообщил RT со ссылкой на местное издание Haaretz.

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля указали, что вторник, 5 декабря, стал самым напряженным днем боевых действий с начала наземной операции в Газе.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» опубликовало заявление об убийстве десяти солдат Израиля в Хан-Юнисе.

«Бойцам „Аль-Кассама“ удалось убить 10 сионистских солдат с близкого расстояния на востоке города Хан-Юнис», — указали в Telegram-канале группировки.

По данным The Wall Street Journal, Армия обороны Израиля намерена уничтожить подземную инфраструктуру ХАМАС в анклаве при помощи морской воды. Издание указало, что ЦАХАЛ готов пойти на то, чтобы затопить тоннели вместе с боевиками. Но окончательное решение об этом пока не приняли.