Мир 15 декабря 2023, 08:27 ЦАХАЛ нашел в секторе Газа погибшего заложника ХАМАС Армия Израиля обнаружила в секторе Газа погибшего 28-летнего заложника ХАМАС РИА «Новости»

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Армия обороны Израиля заявила об обнаружении в секторе Газа тела заложника ХАМАС. О произошедшем проинформировали семью погибшего, сообщили в армейской пресс-службе.

Тело 28-летнего похищенного Элиа Толедано ЦАХАЛ перевез из сектора Газа в Израиль.

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«После процедуры опознания, проведенной медицинскими работниками и военными раввинами <…> проинформировали семью покойного Элиа Толедано, который был похищен 7 октября 2023 года террористической организацией ХАМАС. Мы разделяем горе семьи», — передали в ЦАХАЛ.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Участники движения ХАМАС взяли в заложники несколько десятков человек, в том числе женщины и дети.

Нескольких человек освободили, но часть до сих пор находится в плену. Представитель ХАМАС отметил, что переговоров по их освобождению не будет, пока не будут освобождены все палестинские заключенные и не вступит в силу перемирие.