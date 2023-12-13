13 декабря 2023, 01:20
ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в секторе Газа
WSJ: израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
На затопление сооружений может уйти несколько недель. В ноябре ЦАХАЛ установил пять насосов, после чего добавил к ним еще два и провел некоторые испытания.
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«Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <…> находится на ранней стадии», — сообщили журналисты.
Некоторые должностные лица из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразили обеспокоенность тем, что использование морской воды окажется неэффективным и повлияет на запасы пресной воды в Газе.
Днем 12 декабря израильская армия заявила о ликвидации штаб-квартиры элитного подразделения «Нухба» палестинской группировки ХАМАС.
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