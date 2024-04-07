Мир 07 апреля 2024, 17:12 ЦАХАЛ ликвидировал 19 из 24 батальонов ХАМАС с начала эскалации Нетаньяху заявил о ликвидации 19 из 24 батальонов ХАМАС за полгода Mohammed Turabi/Keystone Press Agency / Global Look Press

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За шесть месяцев боевых действий израильская армия ликвидировала 19 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что с момента эскалации конфликта прошло ровно полгода. За это время ЦАХАЛ очистил больницу «Аш-Шифа» и многие другие штаб-квартиры террористов, разрушил заводы по производству ракет, боеприпасов и оружия. Армия продолжает планомерно уничтожать подземелье ХАМАС.

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«Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. <…> Мы в одном шаге от победы», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о 600 военнослужащих, которые погибли с момента эскалации конфликта. Число жертв в рядах ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа составило 256 военных.