Мир 18 ноября 2023, 10:20 ЦАХАЛ дал работникам больницы «Аш-Шифа» час на эвакуацию — СМИ Al Jazeera: Израиль дал персоналу больницы «Аш-Шифа» час на эвакуацию Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency

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ЦАХАЛ связался с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа и сообщил о проведении военной операции в этом районе. Израильские военные дали персоналу час на эвакуацию. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил один из врачей.

По данным издания Al Hadath, израильская армия заблокировала здание больницы «Аш-Шифа» несмотря на то, что в ней не было боевиков. Военные задерживали пациентов и медперсонал, устраивали допросы и обыски.

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Телеканал отметил, что жители сектора Газа, оказавшиеся в госпитале, оказались отрезанными от внешнего мира. У них нет доступа к воде, продуктам питания и медикаментам, добавили в издании.

Директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия рассказал, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. По его словам, ЦАХАЛ уже в течение недели проводит военную операцию на территории госпиталя, из-за обстрелов и блокады погибли 54 человека. Он признался, что госпиталь превратился в «кладбище, тюрьму и израильские казармы».