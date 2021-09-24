Зеленского в Раде назвали трусом и лжецом

Президент Украины Владимир Зеленский безосновательно осудил Москву за удерживание подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму. Он сам подвергает незаконному преследованию неугодных ему политиков. В частности, Виктора Медведчука.

Об этом в Telegram написал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

«Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди», — заявил Кива.

Он напомнил о блокировке телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Депутат обвинил Зеленского в нарушении конституции и права человека, уничтожении свободы слова и оппозиции.

«Все, что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии!» — заключил парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признаком дурного воспитания и безграмотности слова Зеленского, сравнившего ОНН с «супергероем на пенсии». По ее мнению, украинский президент совершенно не разбирается в международных делах.