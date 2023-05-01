Мир 01 мая 2023, 08:16 «Трусливый поросенок». Пользователи Сети высмеяли Зеленского за слова о ношении пистолета Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за слова о ношении пистолета Flickr

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Пользователи Twitter высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского журналисту Дмитрию Комарову о том, что он всегда носит с собой пистолет. Некоторые назвали украинского лидера «трусливым поросенком».

Ранее Зеленский рассказал, что с начала специальной военной операции он стал носить с собой пистолет, а также упражняться в стрельбе. Президент Украины отметил, что готов использовать свой пистолет, например, при взятии в плен, чтобы отстреливаться.

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«Он трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир», — написал один из пользователей.

«Он же комик! В каком мире вы живете? Этот парень просто играет роль, вот и все», — подчеркнул другой.

Комментаторы назвали признание Зеленского «просто словами», а также предположили, что у украинского президента есть двойник, «который везде с ним ходит».

Ранее пользователи Сети раскритиковали заявление Владимира Зеленского скандинавским СМИ о том, что россияне будут бежать из Крыма с еще большей скоростью, чем из Донбасса. Некоторые указали, что президент Украины хочет спровоцировать начало третьей мировой войны.