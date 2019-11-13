Трупы двух украинцев нашли в холодильнике в польской деревне

По предварительным данным, в минувшее воскресенье хозяин складского комплекса, где жили погибшие, проинформировал правоохранителей о том, что нашел два трупа в холодильной камере с бескислородной атмосферой. Остается неизвестным, как мужчины оказались в помещении, нахождение в котором несет смертельную угрозу. Обстоятельства их гибели устанавливаются. Диппредставительство Незалежной в Польше уведомили о произошедшем.